A volte basta una semplice parola a rendere migliore una giornata, lo sanno bene i tifosi granata che questa mattina si sono svegliati potendo leggere proprio quel termine che da tanto tempo speravano che Andrea Belotti pronunciasse: “Rimango”. Sentire con le proprie orecchie il Gallo pronunciare quella che per un tifoso è una dichiarazione d'amore sarebbe certamente tutt'altra cosa, ma anche solo veder concretamente prendere piede l'ipotesi di una permanenza del centravanti al Torino ha migliorato, di molto, la domenica senza campionato del popolo granata.



All'inizio della prossima stagione mancano ancora molti mesi e nel Torino, come in qualunque altra squadra, tutto può cambiare: la storia, anche quella recente degli ultimi anni, ha insegnato ai tifosi granata a non farsi troppe illusioni riguardo ai propri giocatori. Dalle promosse di amore eterno di Federico Balzaretti al suo passaggio alla Juventus trascorsero solo poche settimane, Nikola Maksimovic, invece, all'improvviso la scorsa estate decise di voler mettere fine ad ogni costo alla sua esperienza in granata non presentandosi all'allenamento della vigilia della partita di Coppa Italia contro la Pro Vercelli e partendo per la Serbia. Ma questa volta l'impressione che le cose andranno diversamente è forte: Belotti non farà come Balzaretti o Maksimovic, se ha dichiarato che resterà al Torino vuol dire che è deciso a farlo.



Intorno al Gallo andrà ora costruita una squadra forte, in grado di centrare almeno l'obiettivo Europa League: i giovani Milinkovic-Savic, Lyanco e Bonifazi hanno qualità ma devono ancora dimostrare il proprio valore nel campionato di serie A. Possono essere considerati i primi tasselli di un mercato che dovrà essere completato con l'acquisto di altre colonne portanti, giocatori di esperienza che, proprio come Belotti, possano fare la differenza in campo.