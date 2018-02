“Belotti vale quanto Higuain”. È stata questa la frase più letta e sentita nella settimana che ha portato al derby della Mole numero 196: a pronunciarla sono stati sia giocatori del Torino, sia alcuni della Juventus. Vedendo come è finita la partita verrebbe da dire che quel paragone non è affatto una forzata, anzi, rispecchia alla perfezione il contributo pressoché identico dato ieri alle rispettive squadre con una sola enorme differenza: Higuain si è infortunato dopo appena tre minuti, ha stretto i denti fino al 15' per poi abbandonare il campo, Belottti invece il terreno di gioco non l'ha mai lasciato.



Il Gallo è un po' il simbolo del Torino che, per l'ennesima volta, ha terminato un derby senza raccogliere alcun punto: dal centravanti ci si aspettava molto, soprattutto dopo il bel gol di sette giorni fa contro l'Udinese, invece della sua partita si ricorda solamente quel controllo sbagliato di un pallone che i più ottimisti tra i tifosi granata avevano già visto in fondo alla rete. C'erano forse troppe pressioni su per Belotti in questa partita, soprattutto considerato i vari problemi fisici avuti in questa stagione: se il Gallo fosse stato al top della condizione probabilmente non solo quel pallone che Obi gli ha passato sarebbe stato controllo decentemente, ma con ogni probabilità Szczesny sarebbe stato poi costretto a raccoglierlo dal fondo della sua rete.



A Belotti non resta che rimandare il duello con Higuain (sempre ammesso che rimanga al Torino) e dimostrare sul campo, magari in una partita in cui entrambi siano al top della forma, che quel paragone fatto da tanti suoi colleghi negli scorsi giorni non è azzardato. Ora non deve fare altro che mettersi alle spalle questa partita e, dalle prossime settimane, trascinare il Torino verso le prime sette posizioni della classifica: la zona Europa League non è molto distante e l'obiettivo deve essere quello di raggiungerla.