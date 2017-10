Come descrivere il calcio? Sono tanti i termini che possono essere utilizzati per rispondere a questa domanda. Tra questi ci sono senza dubbio divertimento, spettacolo e fantasia. Proprio per questo motivo l'ipotesi che Sinisa Mihajlovic sta valutando - quella di schierare contro la Roma il suo Torino con il “modello Napoli”, ovvero un 4-3-3 senza un centravanti di ruolo ma con Adem Ljajic falso nueve alla Dries Mertens - affascina molto.



Iago Falque sulla destra al posto José Callejon, Adem Ljajic al centro a fare il Dries Mertens, M'Baye Niang sulla sinistra, là dove nel Napoli gioca Lorenzo Insigne. Un attacco tutta fantasia e tecnica, quello che Urbano Cairo sognava già nei suoi primi anni da presidente quando mise a disposizione di Walter Novellino il tridente Alessandro Rosina, Alvaro Recoba e David Di Michele. L'esperimento all'epoca fallì, che non possa invece riuscire a Sinisa Mihajlovic. Proprio nello scorso turno di campionato, il Napoli con i suoi tre folletti è stato in grado di battere la Roma: la stessa cosa la vuole ora fare il Torino che arriva dai deludenti pareggi contro Crotone e Hellas Verona.



Senza Andrea Belotti, ancora out a causa dell'infortunio al ginocchio subito tre settimane fa, quella dell'attacco leggero potrebbe essere la soluzione migliore per il Torino per cercare di tornare al successo. Anche perché il 4-2-3-1, finora adottato da Mihajlovic, non ha convinto, i granata hanno faticato ad ottenere risultati e ad esprimere un gioco convincente. E allora ben venga il 4-3-3 tutta tecnica e fantasia.