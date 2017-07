Sì, quello che è capitato al Torino è un bel calendario. Piace anche al presidente Urbano Cairo che potrebbe addirittura arrivare al derby di andata con più punti del collega bianconero Andrea Agnelli. Utopia? No, considerando che prima della partita del 24 settembre (a proposito, questa data, così come quella del 18 febbraio, è già stata cerchiata con il pennarello rosso da ogni tifosi granata sul proprio calendario) la squadra di Sinisa Mihajlovic affronterà Bologna, Sassuolo, Benevento, Sampdoria e Udinese: avversari, sulla carta, alla porta di Andrea Belotti e compagni.



Arrivare alla Partita con la “p” maiuscola davanti alla Juventus in classifica sarebbe bello anche perché vorrebbe dire non complicarsi la vita in vista dell'autunno infuocato in cui il Torino incontrerà Roma, Fiorentina, Inter e Milan. L'obiettivo di quest'anno, dichiarato da Mihajlovic ma anche da Cairo e Petrachi, è conquistare la qualificazione all'Europa League: per farlo non bisognerà buttare via i punti contro le cosiddette piccole, quelle che squadre che appunto il Torino affronterà nella prima parte di stagione. Il campionato 2017/2018 inizierà al Dall'Ara di Bologna (come da previsione di Benassi e Parigini, che avevano scommesso con i compagni sul sorteggio) e finirà al Ferraris contro il Genoa. Ormai sembra essere tradizione che granata e rossoblù si affrontino nel finale di campionato: sarà la quarta volta negli ultimi sei anni che le due squadre si incontrano in uno degli ultimi tre turni.



L'ultima volta che il Torino ha iniziato il proprio campionato a Bologna (0-0 nel 1999) è retrocesso in serie B, ma erano altri tempi e tutto un altro Toro. Ora Mihajlovic e i suoi ragazzi dovranno sfatare il tabù Dall'Ara e far in modo che l'esordio in campionato in quello stadio venga ricordato come il primo passo di una stagione fantastica.