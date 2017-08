La rovesciata di Carlo Parola in un Fiorentina-Juventus del 1950 è diventata leggenda. Quasi 70 anni dopo tutti hanno presente quell'incredibile gesto tecnico, non fosse altro per il fatto che è diventato l'icona delle figurine Panini. Difficilmente la rovesciata di Andrea Belotti contro il Sassuolo resterà così a lungo nella memoria ma, quel gol, per riprendere le parole di Sinisa Mihajlovic, è servito a spiegare perché il Gallo vale 100 milioni di euro.



Siamo solo alla seconda giornata di campionato ma è lecito pensare che la rete siglata dall'attaccante granata in Torino-Sassuolo sarà tra le quattro o forse cinque più belle di questa serie A: senza pensarci Belotti si è avventato sul cross un po' troppo arretrato di De Silvestri e, capendo immediatamente che non sarebbe potuto arrivarci di testa, si è inventato una sforbiciata perfetta mandando il pallone proprio sotto l'incrocio dei pali, là dove Pegolo non sarebbe mai potuto arrivare. Le facce incredule del portiere e dei difensori neroverdi quando il pallone è entrato in rete non fanno altro che testimoniare quanto incredibile sia stato il gol del numero 9 del Torino. Dal nulla Belotti ha portato in vantaggio il Torino con una vera e propria prodezza, al termine di un primo tempo che sembrava destinato finire sullo 0-0. Si è inventato un gol proprio come solo i grandi campioni sanno fare.



“È normale che tutte le squadre vorrebbero avere Andrea, ma noi ce lo teniamo stretto” ha commentato a fine partita il suo compagno di squadra Joel Obi. Ha ragione il centrocampista nigeriano: di attaccanti come Belotti in circolazione non ce ne sono molti, ecco perché, oltre a dimostrare il motivo della presenza di una clausola rescissoria così alta nel suo contratto, il Gallo con questo gol ha anche fatto capire (se ce ne fosse stato ulteriore bisogno) che venderlo a pochi giorni dalla chiusura della sessione di calciomercato sarebbe, per il Torino, una vera e propria follia.