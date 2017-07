L'essere tifoso del Toro comporta di per sé una serie di sofferenze, chiunque abbia avuto in dono dalla sorte la fede per la squadra granata lo sa bene. L'estate poi, con l'arrivo del calciomercato, porta con se timori relativi alle possibili partenze dei migliori giocatori: come se non bastasse il tormentone Belotti (va via? Resta? Il futuro del Gallo è ancora tutto da scrivere) ora se ne sta aggiungendo un altro, quello relativo al futuro di Antonio Barreca.



La Roma ha messo nel mirino il terzino del Torino. È giovane, è forte, è molto bravo nella fase offensiva ed ha anche ampi margini di miglioramento: ha tutto per piacere a Di Francesco, ma ha ancora di più per piacere a Mihajlovic e ai tifosi granata. Innanzitutto è cresciuto nel vivaio granata, è un ragazzo del Fila anche se al Fila ha potuto metterci piede solamente ora che è stato ricostruito: è affezionato alla maglia granata e alla gente del Toro, conosce la sua storia e i suoi valori, è uno di loro ma in più sa usare bene i piedi quando si tratta di calciare un pallone. Per questo insieme di motivi Barreca non deve essere ceduto.



Si parla molto spesso di un calcio senza bandiere, in particolare dopo quanto accaduto negli ultimi mesi - prima Francesco Totti che ha appeso le scarpette al chiodo, poi il caso del rinnovo-non rinnovo-rinnovo di Gigio Donnarumma – Barreca può essere la bandiera del Torino, quella che da troppo tempo manca in casa granata. Non bisogna venderlo, bisogna continuare a puntare su di lui e sulle sue qualità, farlo diventare il simblo del Toro.