Al Toro in campo in un derby senza il proprio allenatore in panchina ormai siamo abituati un po' tutti, tifosi granata, tifosi bianconeri, tifosi in generale e anche i non tifosi. Il copione però è sempre stato più o meno lo stesso: il Valeri o il Doveri di turno prende fischi per fiaschi e sbaglia clamorosamente una decisione finendo per favorire la Juventus e sfavorire il Torino. Il tutto accade proprio a pochi metri dalla panchina granata, Mihajlovic, con lo stesso aplomb di un ghepardo affamato che si fionda su una gazzella nel cuore della savana, si lascia andare a veementi proteste e viene cacciato dal campo. Nessuno è però abituato a vedere il Toro iniziare in derby senza il proprio allenatore, squalificato ben due settimane prima. Nessuno si aspettava ciò soprattutto ora che il tecnico serbo è stato esonerato.



Questo scherzetto lo stava per far avverare Rocchi, con la collaborazione del Giudice sportivo. Sì, proprio l'arbitro che convalidò il gol in fuorigioco chilometrico di Trezeguet al 93' del derby del 2007 e che al Torino ne ha combinate tante altre. Contro la Sampdoria non ha fermato il gioco nonostante ci fosse De Silvestri a terra dolorante dopo un colpo ricevuto alla testa (non un semplice buffetto considerato che il terzino ha riportato la frattura del setto nasale) come invece prevederebbe il regolamento, Mazzarri si è infuriato, è stato allontanato dal campo e squalificato per due giornate: "espulso" dal derby ancora prima di giocarlo. Un piccolo record che neanche il vulcanico Mihajlovic è riuscito a conquistare. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha invece deciso di ridurre la squalifica a Mazzarri che salterà sì la partita contro l'Udinese, ma ci sarà contro la Juventus. Chissà se il Valeri, il Doveri o il Rocchi di turno gli daranno la possibilità di infuriarsi per una clamoroso errore a sfavore del Torino in modo che anche lui possa avere l'onore di farsi cacciare durante un derby. Non prima.