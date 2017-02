Al Torino servono un difensore centrale e un centrocampista: è una frase questa che veniva ripetuta a dicembre, prima che il mercato di riparazione iniziasse, ma che ora che gennaio è passato è rimasta d'attualità. Al Torino, infatti, servirebbero ancora un difensore centrale e un centrocampista, ma il mercato è ora chiuso e Mihajlovic dovrà arrangiarsi fino al termine della stagione con il materiale che ha a disposizione. Il problema in casa granata è che, per via di infortuni vari, da qualche settimana la materia prima a disposizione dell'allenatore serbo sta scarseggiando.



Ora più che mai Mihajlovic avrebbe bisogno di un difensore in più: Carlao e Castan sono ancora ai box, il primo per un problema al gomito mentre il secondo per un fastidio muscolare, Rossettini è stato anch'egli costretto a saltare le ultime due partite e anche contro la Roma difficilmente sarà a disposizione. Restano i soli Moretti e, forse, Ajeti (anche l'albanese è in dubbio per domenica, ma dovrebbe poter recuperare): se il primo, nonostante i quasi 36 anni, sta giocando da oltre due mesi con continuità ad alti livelli, il secondo finora non è riuscito a convincere. Prima di bocciarlo definitivamente è giusto dargli ancora tempo, è difficile farsi trovare immediatamente pronti dopo mesi passati in panchina, ma le prestazioni offerte contro Empoli e Pescara hanno spiegato il perché Mihajlovic finora non lo avesse mai preso in considerazione. A centrocampo la situazione non è da allarme rosso come in difesa, ma il reparto arriva alla trasferta dell'Olimpico non in perfette condizioni: Obi ha accusato nuovi problemi muscolari e ora anche Valdifiori è ko.



Il tecnico granata per la partita di domenica sarà costretto a pescare a piene mani dalla Primavera per poter avere a disposizione qualche alternativa alla sua formazione titolare. Per evitare l'emergenza attuale forse sarebbero bastati quei rinforzi che Mihajlovic da diversi mesi chiede: le lacune del mercato invernale, invece, stanno ora pesando.