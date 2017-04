A un mese e mezzo dalla fine del campionato il Torino è già entrato nella stagione 2017/2018. Doc e Marty McFly per viaggiare nel tempo in Ritorno al futuro facevano raggiungere alla DeLorean le 88 miglia orarie, Sinisa Mihajlovic per affacciarsi con largo anticipo al prossimo campionato ha invece spostato Ljajic nel ruolo di trequartista, accantonando il suo consueto 4-3-3 e passando al 4-2-3-1 prima e al 4-3-1-2 poi. Nella testa del tecnico, infatti, c'è l'idea per il prossimo campionato di spostare il proprio numero 10 sulla trequarti, per far sì che possa rendere al meglio ed essere il trascinatore della formazione granata. Con una classifica a cui non c'è più molto da chiedere, Mihajlovic ha potuto iniziare a sperimentare, con buoni risultati, i moduli del futuro.



L'impressione è che nel ruolo di trequartista centrale Ljajic possa davvero essere il giocatore in grado di far fare il salto di qualità alla squadra. Lo aveva dimostrato una settimana fa, contro l'Udinese, quando a partita in corso Mihajlovic lo ha spostato in quel ruolo, lo ha confermato ieri al Sant'Elia, meritandosi il titolo di migliore in campo. Dai suoi piedi sono nate molte azioni pericolose del Torino ed è anche arrivato il gol dell'1-1 con un tiro dalla distanza che non ha lasciato scampo a Rafael. Ljajic trequartista può essere la DeLorean della formazione granata, l'auto che a tutta velocità può portare la squadra lontano anche se non nel tempo, ma nello spazio.



Alla prima con il 4-2-3-1 il Torino non è solo è tornato alla vittoria esterna che mancava da praticamente un girone (Crotone-Torino 0-2 dello scorso novembre) ma ha soprattutto divertito, ha saputo rimontare l'iniziale svantaggio, ha segnato tre gol e colpito due legni prima di subire al 94', in inferiorità numerica per l'espulsione di Acquah, il gol del 2-3 di Han valido solo per le statistiche. Se le prove danno questi risultati, non vediamo l'ora di vedere cosa potrà fare il prossimo anno il nuovo Torino con Ljajic nel suo nuovo ruolo.