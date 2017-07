Il ritiro a Bormio è finito e con esso anche la prima parte di preparazione estiva alla nuova stagione. Dopo due settimane il Torino ha salutato la Valtellina, questa sera giocherà in amichevole in Francia contro il Guingamp poi Sinisa Mihajlovic concederà qualche giorno di riposo ai suoi giocatori prima dell'inizio del mini-ritiro in Austria. Con la partenza da Bormio per il tecnico granata è arrivato anche il momento delle prime sentenze sui vari giocatori (per lo più giovani) che in questi giorni ha avuto modo di valutare.



Kevin Bonifazi si è guadagnato la conferma: il difensore lo scorso anno protagonista di un'eccellente stagione con la maglia della Spal (culminata con la storica promozione in A del club ferrarese) sarà uno dei centrali del Torino nel prossimo campionato. Mihajlovic lo ha provato sia sul centrosinistra che sul centrodestra, sia in coppia con Rossettini sia con Lyanco e alla fine ha deciso di promuoverlo. Spal e Zenit San Pietroburgo, che si erano mosse per averlo, dovranno quindi cercare altri giocatori per rinforzare i rispettivi reparti arretrati. Ha convinto anche Vanja Milinkovic-Savic, che ha battuto la concorrenza di Andrea Zaccagno e Salvador Ichazo e resterà come secondo portiere. In realtà la permanenza dell'estremo difensore serbo è dovuta anche al suo status di extracomunitario che ne impedisce una cessione in prestito in Italia in questa sessione di mercato. Zaccagno andrà quindi a farsi le ossa in serie C, per Ichazo si sta invece cercando una nuova squadra, se non dovesse essere trovata potrebbe restare come terzo portiere.



Non è stato promosso ma è stato invece rimandato Simone Edera. È forse questa la decisione di Mihajlovic che più sorprende: l'attaccante ex Primavera classe 1997, giunto a Bormio a ritiro già iniziato solamente per sostituire momentaneamente l'infortunato Parigini ma già con le valigie in mano per un prestito in serie B, è piaciuto al tecnico serbo, che ha bloccato la sua cessione per poterlo valutare con maggiore attenzione in Austria. Non è da escludere che Edera possa alla fine restare nel Torino che nel prossimo campionato lotterà per un posto in Europa. Tra i bocciati ci sono invece Mattia Aramu e Vittorio Parigini. Mihajlovic non li ritiene ancora pronti per la serie A e ha avallato la loro cessione in prestito. Lasceranno momentaneamente il Torino anche Manuel De Luca e Matteo Rossetti, i due Primavera aggregati alla Prima squadra nel ritiro in Valtellina.