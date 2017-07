"Totti è stato il più forte calciatore italiano degli ultimi 30-40 anni, forse di sempre. Secondo me poteva giocare ancora un anno, ma non avrebbe cambiato la sua straordinaria carriera. La dimostrazione d’amore che ha ricevuto lui dai tifosi il giorno dell’addio non l’ha avuta mai nessun altro calciatore al mondo. Questo lo ripaga di tutti i trofei che avrebbe vinto altrove. Nel 1993 dissi a Boskov di portarlo in panchina e poi di farlo entrare a Brescia. E le confesso che mi sarebbe piaciuto anche essere il suo ultimo allenatore. Sì, ho pensato a Totti per il Torino. Dall’inizio, a metà partita, o nell’ultima parte di gara, io la carta Totti nel mazzo vorrei sempre averla. Non credo pensi di indossare una maglia diversa da quella della Roma, ma se ne avesse voglia... France’, il mio numero ce l’hai".



A chiamare Francesco Totti al Torino è stato, attraverso un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Sinisa Mihajlovic, ex compagno di squadra del capitano giallorosso ai tempi della Roma. Sarebbe bello vedere un campione di tale livello giocare nel Toro, allo stesso tempo però non sarebbe giusto. Totti non è per tutti, non è da Toro, come non lo è da nessuna altra squadra. Totti è solo da Roma. Totti è la Roma. Per questo vederlo indossare un'altra maglia, fosse anche quella granata, farebbe storcere il naso, darebbe l'impressione di un errore, come se ad occhi chiusi avesse preso dall'armadio la prima t-shirt capitata sottomano. Un po' come quando Pulici indossò quella dell'Udinese dopo i 172 gol segnati col e per il Toro: quella maglia (per giunta bianconera!) non gli stava bene, dava la netta impressione di non essere né del suo modello, né della sua taglia. Per non parlare del colore. La stessa brutta impressione la darebbe la maglia granata (o di qualsiasi altro colore che non sia il giallorosso della Roma) per Totti.



Così come non lo era Pupi, neanche il Pupone è per tutti: ma tutti meritano un Totti. E chissà che Mihajlovic da allenatore del Torino, non trovi nelle giovanili qualche ragazzino con i piedi buoni, torinese e granata, da portare in panchina e poi farlo entrare contro il Brescia, ma anche se l'avversario fosse il Benevento o l'Atalanta andrebbe bene lo stesso. Non sarebbe bello avere Totti, quello è un privilegio che è giusto che rimanga della Roma, ma sarebbe bello che ci fosse un Totti anche per il Toro.