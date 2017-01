Vietato sbagliare, sia in campo che sul mercato. Siamo solo a metà gennaio, il girone di ritorno è appena iniziato ma, il Torino, per poter continuare a sperare nella qualificazione alla prossima Europa League non può più permettersi il lusso dell'errore.



Il sesto posto, attualmente occupato dall'Inter, è distante sei punti, tanti considerando il ritmo indiavolato con cui la squadra di Pioli sta viaggiando e guardando anche ai ritmi che Milan, Lazio e Napoli stanno tenendo. Le prossime quattro partite diranno se la formazione di Mihajlovic potrà ancora essere in corsa per un posto nelle coppe europee o se questa sarà l'ennesima stagione del rammarico. Il Torino ora affronterà nell'ordine Bologna, Atalanta, Empoli e Pescara, tutte squadra sulla carta alla portata della compagine granata, l'ostacolo più duro da superare è certamente l'Atalanta ma Benassi e compagni avranno il vantaggio di poter giocare davanti ai propri tifosi e, finora, il Grande Torino è stato un fortino in cui solamente la Juventus è riuscita vincere. Mihajlovic ha certamente bisogno di rinforzi, sia in difesa che a centrocampo, ma in attesa che Cairo e Petrachi lo accontentino in questi ultimi dieci giorni di calciomercato, dovrà trovare il modo di risolvere i problemi che la sua squadra nelle ultime uscite ha dimostrato di avere.



Di problemi Mihajlovic a Bologna ne avrà uno in più: l'assenza di Andrea Belotti. Il Gallo è squalificato ma la sua assenza non potrà essere un alibi, contro Sassuolo e Milan, nelle ultime due partite, il Torino ha gettato al vento quattro punti che avrebbe anche meritato per quanto prodotto e ora, proprio come un toro nell'arena, deve abbassare la testa e partire alla carica: a partire dal Dall'Ara fino alla partita con il Pescara non potrà neanche rallentare la propria corsa, altrimenti l'Europa diventerà un'utopia.