Desiderato sul mercato, con l'Inter in primo piano, Lucas Torreira ha parlato a Tuttosport del suo momento e della stagione della Sampdoria, in vista della sfida con la Juventus di sabato: "Farei di tutto pur di battere i bianconeri: sono un grandissimo avversario, una squadra ricca di campioni assoluti. Noi siamo cresciuti tantissimo, vogliamo sempre migliorare e soprattutto vincere il più possibile. La nostra è una mentalità da grande squadra e cerchiamo di aumentare la nostra convinzione per poterlo diventare. Le voci di mercato? Mi riempie di orgoglio sapere di piacere ad altre società di primo piano, ma adesso sono concentrato solo sulla Samp. E poi sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi parlare di future destinazioni. Io con la Nazionale italiana? Io sono uruguaiano e il mio sogno fin da quando ero bambino è di far parte della nazionale del mio Paese".