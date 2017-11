Tutti pazzi per Lucas Torreira. Il centrocampista tascabile della Sampdoria non sa più smettere di stupire: gol anche alla Juventus, personalità da vendere, prestazioni ogni settimana migliori. E la sensazione che sia in arrivo un'altra super plusvalenza per Ferrero, i 25 milioni di clausola rescissoria con vista sulla prossima estate aprono a molti scenari: la Samp non vuole cederlo a gennaio, mentre preparerà il suo addio per giugno con l'Atlético Madrid che irrompe nella corsa a Torreira. Tra la corsia aperta per l'Inter e il rimpianto della Juventus: gli aggiornamenti nel nostro video.