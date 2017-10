Tutti pazzi per Lucas. Non potrebbe essere diversamente considerando che il cervello dellaè nato nel 1996, e che da due anni incanta in Serie A affrontando senza paura nè timore reverenziale qualunque avversario a centrocampo. La partita con il Milan, perfetta sotto tutti i punti di vista, ha fatto balzare agli onori delle cronache a livello nazionale il nome del regista uruguaiano, e come stretta conseguenza sono arrivati i rumors e le voci attorno al suo futuro. Ad alimentarle poi è stata la notizia della presuntainserita all'interno del suo contratto. Una clausola che, comunque, avrà valore a partire da giugno, e non nella sessione invernale di mercato., qualcuno dice anche: questi sono solo alcuni dei club accostati a Torreira nelle ultime settimane. Il giocatore piace molto al ds giallorosso Monchi (che ha un buon rapporto pure con il procuratore del calciatore, Bentancur, tanto da segnalarlo a suo tempo anche al Siviglia) e pure alla dirigenza nerazzurra. Insomma, gli interessi esistono e sono reali. Poi, però, c'è la volontà della Sampdoria. Che è stata piuttosto chiara in merito: "". Così parlava, soltanto dodici giorni fa, l'avvocato Antonio Romei . Il braccio destro di Ferrero era stato molto deciso anche su Torreira: "Per me è uno dei 3 migliori centrocampisti d'Italia. Vale molto, non so quanti milioni". La posizione societaria, insomma, è netta relativamente al futuro a breve termine del giocatore.Non va dimenticato poi che in panchina nella Sampdoria siede Marco. Il tecnico doriano è un allenatore 'allergico' al calciomercato, figurarsi quando le voci riguardano il cuore pulsante della manovra doriana, quello a cui l'allenatore ha affidato le chiavi del gioco, l'architrave su cui ha costruito la sua creatura. Era stato proprio il mister blucerchiato a chiedere in estate la riconferma di alcuni giocatori, e in particolare di Torreira. La dirigenza lo aveva accontentato, e lo stesso Giampaolo probabilmente ha avuto unnell'indirizzare la volontà di Torreira - e del suo entourage - verso la permanenza per un'ulteriore stagione a Genova. Spesso l'allenatore della Samp è stato 'pizzicato' a fitto colloquio con il regista, segno che la condivisione delle idee è totale. E pure quella degli obiettivi. La Samp poi ha imparato, dopo alcune cessioni eccellenti avvenute nel mercato di riparazione nel corso degli ultimi anni, a non sottovalutare la finestra invernale. E con Torreira non sembra intenzionata a ripetere l'errore.