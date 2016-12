. Lui il giocatore individuato dalla dirigenza dellaper rinforzare il centrocampo di Luciano Spalletti nel mercato di gennaio. Contatti avviati, trattativa che sembrava in dirittura d'arrivo. Invece alcuni problemi con il, relativi soprattutto alla valutazione di Iturbe, possibile contropartita da inserire nell'affare, hanno rallentato il tutto. Facendo inserire la, che ne ha approfittato per chiudere coi rossoblù e con el General, che proprio oggi sta vivendo il suo primo giorno da bianconero.La società del presidente Pallotta ha però subito pronta l'alternativa. Sudamericano, che arriva sempre da Genova, ma dalla sponda blucerchiata: Lucas. Il classe '96 è tra le rivelazioni della prima parte di campionato. Ieri il suo agente, Pablo Bentancur, ha parlato della situazione dell'uruguaiano: "Fino a questo momento con noi non ci sono stati contatti, ho letto però dell'interesse da parte della Roma.. Non so se ci sono stati dei contatti tra i due club. Sono invece al corrente cheal giocatore".Club esteri come il, che - come anticipato lo scorso ottobre da Calciomercato.com al club del presidente Ferrero. Dopo aver perso Rincon, la Roma deve stare attenta alla concorrenza della squadra di Jorge Sampaoli per Torreira.