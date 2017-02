La sessione del calciomercato invernale del gennaio 2016 si chiuse per la Fiorentina con uno dei colpi più balordi che si ricordino: l’arrivo in prestito dal Leicester di Yohan Benalouane, l’unico elemento della rosa di Ranieri a non essere stato baciato dalla grazia divina nella scorsa stagione. Il franco-algerino si presentò con qualche problemino alla schiena, sembrava roba da risolvere in pochi giorni e invece di lui in campo non ci fu traccia fino al termine del prestito, con la questione che arrivò addirittura in tribunale. E’ per evitare il bis probabilmente che la Fiorentina ha preferito lasciar perdere Martin Caceres, svincolato dallo scorso giugno e bocciato a diversi test fisici negli ultimi mesi: Corvino non se l’è sentita di affondare il colpo su un calciatore che ancore deve compiere 30 anni.



La squadra viola è rimasta così con la difesa che aveva a inizio stagione, anche perché “Trovare difensori migliori di quelli già presenti in rosa era impossibile”, Corvino dixit. E allora ecco l’adeguamento di Sanchez e qualche errore di troppo da parte dei vari Salcedo, De Maio e Tomovic, con un Gonzalo al momento infortunato e non brillante come nelle scorse stagioni. Per commentare la situazione difensiva della squadra di Sousa, Calciomercato.com ha interpellato un ex grande interprete (se pur principalmente della fascia destra) come Moreno Torricelli: “Credo che sia difficile criticare solo la difesa, ormai nel calcio di oggi la fase difensiva la fanno tutti i giocatori per cui non mi sento di addossare la colpa solo a quel reparto. Nel girone d’andata la Fiorentina ha avuto tanti alti e bassi, che hanno riguardato tutti i giocatori, per cui anche la difesa non si è espressa nel migliore dei modi”.



Quanto pesa l’assenza di Gonzalo Rodriguez?

“Assenza importante, è uno dei giocatori più esperti in quella posizione: con la sua assenza sicuramente anche gli altri rendono meno. E’ stato una delle colonne in questi anni e con Astori ha fatto delle bellissime cose. In questo momento Sousa ha dovuto adattare un centrocampista come Sanchez, che sta facendo bene ma non è quello il suo ruolo”.



Sarebbe opportuno rinnovargli il contratto?

“Speriamo che possano trovare la giusta intesa perché è un giocatore d’esperienza, io lo terrei perché a livello di difensori non ce ne sono moltissimi e chi ce li ha se li tiene stretti”.



C’era l’ipotesi Caceres per la Fiorentina ma i dubbi fisici hanno bloccato l’affare…

“A me Caceres è sempre piaciuto tantissimo perché interpreta almeno due ruoli almeno nella linea difensiva, da esterno e da interno. Chiaramente ha avuto tanti problemi fisici ma non credo che sei mesi di inattività influiscano troppo: se uno torna a posto ha solo bisogno di recuperare il ritmo partita. Tutto dipende da quanto questi problemi gli permettono o gli impediscono di allenarsi bene. Come qualità e mentalità io lo ritengo molto valido e forte, cattivo al punto giusto”.



Ranocchia emigrato in Premier ed anche per lui c’era stato un sondaggio viola

"Ranocchia non ha mantenuto le attese rispetto a inizio carriera, è un giocatore però su cui avrei puntato perché qualitativamente è valido, ha fisico e da tanti anni gioca ad alti livelli per cui ha esperienza. Deve partire tanto da lui, non credo che sia contento di quello che sta facendo però ogni occasioni è buona per svoltare. In prestito però sarebbe potuta essere una buona soluzione, Firenze poteva essere piazza giusta, con un allenatore che aiuta tanto i suoi calciatori a crescere”.