Probabile cambio in panchina per la Primavera del Milan. Secondo la Gazzetta dello Sport, è difficile che resti Stefano Nava: Domenico 'Mimmo' Toscano è qualcosa più di un'ipotesi per la successione. Toscano è stato esonerato il 26 novembre 2016 dall'Avellino, in quel momento quartultimo in Serie B, e nell’ultimo decennio non ha mai allenato i giovani. Nel curriculum i campionati vinti con Ternana e Novara (Lega Pro), ma soprattutto la doppia promozione dalla D alla Prima divisione con il Cosenza. Il rapporto con il ds Mirabelli, molto forte, si completò in quegli anni: i due sono stati insieme al Rende, dove Toscano allenava la Berretti, e al Cosenza per la prima squadra.