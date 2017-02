Il Tottenham domenica farà visita al Fulham per il quinto turno di FA Cup. Mauricio Pochettino però dovrà probabilmente fare a meno di Harry Kane, non al meglio dopo un colpo subito nella gara di ieri sera persa 1-0 contro il Gent, o almeno questo è il consiglio di Clive Allen. L'ex stella degli Spurs, a Talksport, ha suggerito al coach di lasciare in panchina il numero 10, con queste motivazioni: "Kane ha avuto una gara molto tranquilla ieri sera contro il Gent, ma non è al 100%. Harry è stato deludente, un po' come tutti. Una prestazione piatta, condizionata però da un colpo subito allo stesso ginocchio che l'ha tenuto fuori ad inizio campionato. Il Tottenham non può permettersi di perderlo di nuovo per un lungo periodo di tempo".