Dele Alli al Real Madrid, una suggestione rilanciata nelle ultime ore dai giornali inglesi. I blancos seguono il giocatore già da tempo e sarebbero pronti a fare un'offerta importante in estate; tutto vero, però il Tottenham non ha alcuna intenzione di cedere il giocatore inglese. Gli Spurs, infatti, stando a quanto riportato da Sky Sports, sono pronti a respingere ogni tipo di proposta per Alli che è considerato un elemento fondamentale della rosa, anche per il futuro come testimonia il recente rinnovo di contratto che legherà il giocatore al club inglese fino al 2022.