Come riferisce il Mirror, scoppia un nuovo caso attorno al centrocampista classe '89 del Tottenham Moussa Sissoko, uno che già in passato aveva confessato le proprie simpatie per gli acerrimi rivali dell'Arsenal e la sua ammirazione per Patrick Vieira. Ieri pomeriggio, in occasione del match tra i Gunners e il Manchester City, il nazionale francese ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram che lo immortala mentre si sta godendo la partita. Una scelta che non farà felici i tifosi del Tottenham.