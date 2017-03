Il Tottenham dovrà fare a meno di Harry Kane per 4-6 settimane. E' quanto trapela sui media inglesi a proposito dei tempi di recupero dell'attaccante che domenica scorsa, nei quarti di FA Cup col Milwall, ha riportato una lesione ai legamenti della caviglia. Gli Spurs attendono che la caviglia si sgonfi per fare una previsione più precisa, ma è probabile che il giocatore ne abbia per un mese-un mese e mezzo. Difficile che torni in campo in tempo per la semifinale di FA Cup contro il Chelsea del 22 aprile, qualche chance in più per il derby contro l'Arsenal in Premier otto giorni dopo.