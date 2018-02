Nel day after della partita dell'Allianz Stadium, Christian Eriksen compie 26 anni. Compleanno dolce per il danese, che contro la Juventus è sceso in campo caricato da una motivazione particolare. Il quotidiano Il Romanista è andato infatti a ripescare sue dichiarazioni risalenti al 2012, quando ancora vestiva la maglia dell'Ajax e non nascondeva le sue simpatie per la squadra giallorossa.



"Si, è vero sono un tifoso della Roma - le sue parole all'epoca pronunciate dal ritiro della nazionale -. Dopo ogni partita con l'Ajax, la prima cosa che faccio è guardare il risultato della Roma. Ricordo che quando avevo nove anni, giocando a FIFA Manager 2001, prendevo sempre la Roma. Sarei felicissimo di poter vestire un giorno la maglia giallorossa".