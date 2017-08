Sabato pomeriggio, alle 18.30 italiane, la Juventus affronterà nell'ultima amichevole estiva il Tottenham di Pochettino a Wembley. Queste le curiosità e le statistiche del match, evidenziate dal sito ufficiale del club bianconero:



"Juventus e Tottenham non si sono mai incontrate in gare ufficiali. Nonostante le due vittorie del Tottenham (entrambe contro il CSKA) nella massima competizione europea nel 2016/17, i londinesi non sono riusciti a passare la fase a gironi. Nessuna squadra in Premier League ha vinto più partite del Tottenham nelle ultime due stagioni (45): stesso record che detiene la Juventus in Serie A (58). Tottenham e Juventus sono anche le squadre che hanno terminato l’ultima stagione del corrispettivo campionato con il minor numero di gol concessi (26 vs 27). La Juventus non ha mai giocato partite ufficiali allo stadio di Wembley. Delle 23 occasioni in cui i bianconeri hanno giocato partite ufficiali in Inghilterra hanno vinto in 12 occasioni (8N, 3P)".