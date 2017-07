Harry Kane ha parlato al sito ufficiale del Tottenham di Francesco Totti: ''Totti? Che giocatore! È uno dei migliori in assoluto. È un giocatore rispettato da tutti i calciatori del mondo, ho solo sentito delle buone cose su di lui ed è un idolo per me, uno dei miei modelli nel mio ruolo. È certamente qualcuno a cui posso fare riferimento in termini di amore per un club. Sono negli Spurs da 13 anni e spero di stare qui per molti altri anni".