Ritornare nei luoghi in cui è stato meglio, non solo nel presente, ma anche per il futuro. E' questa l'idea che ha spinto Erik Lamela a chiedere al Tottenham di poter rimanere in permesso qualche giorno a Roma. L'attaccante argentino, provato dopo l'incidente occorso al fratello e dalla morte del proprio cane a cui era legatissimo, si sta riprendendo proprio nella capitale. Una scelta che, però, potrebbe anche rispecchiarsi nella volontà futura di Lamela, più volte vicino ad un ritorno in Serie A e corteggiato a lungo da Inter, Juve, Milan e anche Roma società in cui tornerebbe di corsa.