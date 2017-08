Hugo Lloris, portiere e capitano del Tottenham, che sabato a Wembley affronterà la Juventus in amichevole, ha usato parole di grande rispetto e stima per Gianluigi Buffon, leggenda bianconera, in un'intervista sul sito ufficiale del club inglese: "È qualcosa di speciale, difficile da spiegare. Buffon è uno di quei giocatori in grado di ispirare chi è intorno a lui. La Juventus ha avuto tantissime leggende e lui è una di queste. Quando ero ragazzo ero un suo fan accanito, a 15-16 anni era il mio idolo insieme a Casillas. Hanno entrambi iniziato giovanissimi e ho cercato di imitarli. È incredibile vedere abbia ancora la stessa fame e la stessa ambizione dopo 16 stagioni alla Juventus. Per restare al top alla sua età bisogna lavorare più duro degli altri ed è questo che lo rende il migliore".