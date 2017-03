Brutte notizie per il Tottenham. Il tecnico degli Spurs Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa delle condizioni dell'attaccante argentino Erik Lamela: "Non voglio mentirvi e parlarvi di rientro in una, due o tre settimane, un mese o a fine stagione. Lo stiamo seguendo giorno per giorno, vediamo come sta il mattino e gli prepariamo un programma su misura che poi può cambiare nel corso della giornata. A volte, inizia il riscaldamento con la squadra ma poi inizia a sentire dolore, è una situazione difficile per me".