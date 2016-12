Mauricio Pochettino ha parlato del mercato di gennaio e, stando a quanto riportato da Sky Sports, ha ribadito che il Tottenham non ha in programma di fare acquisti: ''Non mi aspetto di fare alcuna operazione perché sono felice con i giocatori che ho. Penso che questo non sia il momento giusto per fare acquisti; agiremo solo se si presenteranno opportunità importanti, altrimenti resteremo così''.