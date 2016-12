Mauricio Pochettino ha parlato, stando a quanto riportato da Sky Sports, di Dele Alli, giovane talento del Tottenham che si sta consacrando in questa stagione; il tecnico ha commentato la crescita dell'inglese e ne ha anche fissato il prezzo: ''50 milioni di sterline? Credo che il suo valore possa essere questo; perché no? Alli ha dimostrato di avere molta qualità, cosa difficile da trovare in un ragazzo di vent'anni. Non ci sono dubbi che sia e sarà uno dei migliori giocatori inglesi dei prossimi dieci anni. E l'Inghilterra rappresenta l'Europa e forse anche il mondo''.