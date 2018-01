Il quotidiano spagnolo As riporta le parole dell'allenatore del Tottenham, Mauricio Pochettino, a proposito dei rumors sul possibile trasferimento di Harry Kane al Real Madrid: “Come responsabile del club, se dovesse arrivare l'offerta del Real direi che non vogliamo vendere il ragazzo. Dal punto di vista umano, sarebbe difficile trattenerlo se il calciatore dovesse chiedere di andare via come accadde con Modric e Bale... Vedremo cosa accadrà, al momento questa situazione non s'è verificata. Spero che Kane possa restare a lungo al Tottenham, per fare gol e vincere trofei a Londra”.