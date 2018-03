E' in subbuglio la tifoseria del Tottenham che, in vista della prossima stagione e dell'apertura del rinnovato White Hart Lane, sono venuti a conoscenza dei prezzi per gli abbonamenti fissati dal club. L’abbonamento più economico per una persona di età compresa tra i 22 e i 64 anni costa 795 sterline, nonché poco più di 900 euro. Per i settori più economici dello stadio, cioè nove delle sedici ripartizioni, sono previste delle riduzioni per anziani, giovani (tra i 18 e i 22 anni) e ragazzi (minori di 17 anni) che dovrebbero spendere rispettivamente 397 (450 euro), 595 (680 euro) e 397 sterline. L’ultima fascia che prevede le riduzioni esposte sopra, riguardante quindi un settore di qualità intermedia dell’impianto, corrisponde a 1.125 sterline (quasi 1.300 euro) prezzo pieno, con 562 sterline (640 euro) per anziani e ragazzi e 843 sterline (960 euro) per i giovani. Poi un unico prezzo per tutti, che arriva al culmine di 2.200 sterline, equivalenti ai nostri 2.500 euro.