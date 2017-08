Secondo Sky Sports Inghilterra, il Tottenham si è accordato per cedere allo Stoke il 24enne difensore Kevin Wimmer per 15 milioni di sterline.

Intanto è attesa per martedì la risposta delle autorità inglesi al permesso di lavoro per Serge Aurier (condannato in primo grado a due mesi di carcere per violenza su un poliziotto). In caso di esito positivo, il nazionale ivoriano del PSG si trasferirà al Tottenham per 25 milioni di euro più altri 2 milioni di bonus. Il giocatore ha già superato le visite mediche e si è accordato per un contratto per le prossime cinque stagioni fino al 2022.