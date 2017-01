Totti festeggia le nozze d'argento con la Roma. Il capitano, con il suo ingresso in campo alla Dacia Arena, ha scritto anche questa pagina della sua storia infinita: 25° anno solare consecutivo con almeno una presenza in serie A.

Tutto è iniziato il 28 marzo 1993, a 16 anni, quando Mihajlovic consigliò a Boskov di far entrare «er regazzino» nel finale di Brescia-Roma. Il contratto di Totti - scrive il Corriere della Sera - scadrà a giugno: potrebbe smettere, continuare in un altro continente o potrebbe rimanere ancora. Non resterà a dispetto dei santi, ma sente di avere ancora tanto da fare e da dare.