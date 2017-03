Il capitano della Roma Francesco Totti ha pubblicato un video sui propri profili social nel quale aderisce all'appello della presidente della Camera Laura Boldrini sull'importanza dell'informazione e sul debellamento delle bufale in rete. Nel video, postato su Facebook, il capitano giallorosso legge dal suo cellulare una frase indicativa in merito: "Francesco Totti, sono della Lazio, clamorosa dichiarazione del capitano della Roma", per poi passare ad altre notizie false che circolano sul web.



TOTTI ADERISCE ALL'APPELLO - Totti continua: "Purtroppo non è sempre così facile riconoscere notizie false come queste! Mi sono iscritto ai social anche per dire la mia e smentire le bufale che vengono messe in giro su di me. Per questo ho firmato "Basta bufale", l'appello della presidente della Camera, Laura Boldrini. Le bufale sono pericolose. Essere informati è un diritto, essere disinformati è un pericolo. Firmalo anche tu".