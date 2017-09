4 mesi dopo l'addio.

Capitano e 10, assist, invasione tifoso per abbracciarlo e questo gol tra tante stelle. Tutto per beneficenza. #Totti pic.twitter.com/oiF2HeKKV8 — Angelo Mangiante (@angelomangiante) 29 settembre 2017

, anzi, far pesare tutta l'esperienza e la classe maturata agli avversari:torna in campo quattro mesi dopo il ritiro, un match di beneficenza organizzato dall'ex difensore del Milan Kaladze a Tbilisi in Georgia: amici di Kaladze contro Resto del Mondo, con l'ex 10 della Roma titolare e. Tante stelle in campo, da Rivaldo a Salgado e Toni, ma gli occhi sono tutti per lui:. A Totti (foto Premium Sport) però non basta, vuole essere anche decisivo e, prima dell'uscita dal campo con standing ovation annessa, illumina lo stadio:con passaggio filtrante, ma soprattutto. Il tutto a quindici anni esatti dalla prima tripletta realizzata in giallorosso: avrà anche appeso gli scarpini al chiodo per un ruolo da dirigente alla Roma, ma Totti non ha ancora perso il vizio. E forse non lo perderà mai.