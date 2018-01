Francesco Totti, dirigente della Roma, che ha appeso le scarpe al chiodo al termine della scorsa stagione, manda un messaggio a Gigi Buffon. Queste le sue parole diffuse da Sky Sport: "Ciao Gigione, 40 anni, mamma mia, che belli che sono! Purtroppo io già li ho superati... non si vede, ma già li ho superati, purtroppo (ride, ndr). Non so se smetterai o continuerai, decidi tu, non far decidere agli altri perché è la cosa più brutta. Un bacio, ciao bello, ti voglio bene!".