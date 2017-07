La stretta di mano tra #Totti e #Pallotta dopo l'incontro di questa sera a Roma pic.twitter.com/dXNY6HwYuY — AS Roma (@OfficialASRoma) 13 luglio 2017

Intercettato da Premium Sport ha parlato"Non ho ancora firmato, non sono ancora un dirigente della Roma, lo diventerò presto". Totti sarà una figura tra la squadra e la società.Un'idea di mercato, che non si è concretizzata., l'ex capitano e bandiera dei giallorossi salvo sorprese intraprenderà la carriera da dirigente della Roma, con il quale dovrebbe firmare un nuovo contratto di sei anni. In serata è previsto un summit con James Pallotta per arrivare alla fumata bianca. Non sono previsti comunicati ufficiali, ma la strada è comunque segnata.