Francesco Totti, leggenda della Roma, oggi non sarà in campo nel derby con la Lazio, ma in tribuna, da dirigente per la prima volta. Questo il messaggio pubblicato su Twitter: "Oggi proverò sicuramente un'emozione nuova, dopo tanti derby sul campo vivo il primo da un'altra prospettiva, diversa e affascinante. Quello che non cambia è l'amore per questi colori. Mi auguro che il derby di oggi sia una festa per lo sport, il mio sport, il più bello, quello che amo da sempre e che mai smetterò di amare!".