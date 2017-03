Francesco Totti, bandiera della Roma, sta decidendo cosa fare del suo futuro. Dirigente, procuratore o ancora giocatore, nulla è deciso: il numero 10 giallorosso ha il contratto in scadenza e vuole pensarci bene. Di quello che sarà ne ha parlato nel programma di Maurizio Costanzo su Canale 5, che andrà in onda giovedì sera. Questa un'anticipazione, riportata da spettacolinews.it: "Tra un anno? Potrei essere nella dirigenza della Roma, ancora sui campi a giocare, oppure potrei decidere di fare il procuratore e cercare nuovi campioni, un po’ di esperienza nel calcio ce l’ho".



Poi parole su Spalletti e sul futuro della panchina giallorossa: "Terrei Spalletti allenatore, è il futuro della Roma. Il mio goal del cuore? Quello che ha fatto vincere alla Roma lo scudetto. Il mio rimpianto più grande? Non aver vinto la Champions con la Roma. Con Ilary stiamo pensando al quarto figlio, ce lo ha chiesto Cristian, vuole un altro maschio. Un programma in tv con lei? Ce lo hanno proposto tante volte, ma se per lei è il suo pane per me sarebbe una cosa nuova".