L'infortunio di Kostas Manolas è ormai alle spalle e Luciano Spalletti, dopo averlo mandato in campo nei minuti finali della partita contro il Genoa, potrà presto riaverlo in campo al centro della difesa della sua Roma. Il futuro di Manolas, tuttavia, non è così scontato dato che il centrale greco è in bilico fra un difficile rinnovo con la Roma e le numerose voci di mercato che lo riguradano.



LA BATTUTA DI TOTTI - Ad animare i rumors attorno al futuro di Manolas ci ha pensato anche il capitano giallorosso Francesco Totti. Come riportato dal Messaggero, nel prepartita della sfida contro il Genoa Totti ha scherzato con i fotografi intenti ad immortalare la panchina giallorossa dicendo che le foto scattate a Manolas sarebbero state le ultime con la maglia della Roma.



FRA RINNOVO E PREMIER - Uno scherzo che, però, non cade nel vuoto. La richiesta fatta da Manolas alla Roma per il rinnovo è di oltre 3,5 milioni di euro. Cifre che mettono in difficoltà il bilancio giallorosso ancora alle prese con il problema del fair play finanziario. In questa fase di stallo si stanno inserendo numerosi club di Premier League. Il Chelsea di Antonio Conte, il Manchester City di Pep Guardiola, ma anche Everton e Southampton (che si prepara a cedere van Dijk) sono tutte sulle tracce di Manolas.



CEDERLO CONVIENE? - Se arrivasse un'offerta irrinunciabile la Roma la prenderebbe in considerazione. Del resto soltanto il 1 settembre il club giallorosso ha riscattato il cartellino del centrale dall'Olympiakos pagando la prima tranche da 3,5 milioni. Cederlo adesso consentirebbe alla Roma di risparmiare i 3 milioni rimanenti da versare al club greco. La plusvalenza sistemerebbe in un colpo solo i problemi burocratici del club e garantirebbe al ds Massara anche un piccolo budget per operare sul mercato.