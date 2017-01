La Fifa ha multato i campione brasiliani del Palmeiras per aver infranto le regole dei trasferimenti nel 2013 nella cessione dell'attaccante argentino Hernan Barcos, in un caso che ha visto coinvolta la LDU di Quito della lega ecuadoriana. Il Palmeiras dovrà pagare una multa di 50mila franchi svizzeri ed ha ricevuto un avvertimento per il trasferimento del giocatore, tre anni fa, violando la regola della Fifa che impedisce la partecipazione di un "terzo" nell'operazione. Il club brasiliano ha ceduto Barcos al Gremio di Porto Alegre quando la LDU Quito aveva ancora la proprietà del 30% dei diritti economici del giocatore. Barcos solo poche settimane fa ha confermato il suo ritorno alla LDU a 32 anni, dopo aver giocato la scorsa stagione in Argentina al Velez Sarsfield.