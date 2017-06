Con Simeone sempre più vicino alla Fiorentina, anche se nelle ultime ore sarebbe affiorato un interesse anche del PSG , ilcomincia a guardarsi attorno alla ricerca di un nuovo centravanti.Il nome in cima alla lista dei desideri di Enrico Preziosi ed Ivan Juric è quello di, punta del Milan già un anno fa ad un passo dall'approdo al Grifone, prima di virare proprio verso la Madonnina.Con l'arrivo di André Silva e la prospettiva di un ulteriore innesto nel reparto avanzato rossonero, per l'attaccante torinese gli spazi già risicati nell'11 di Montella in vista della prossima stagione si ridurranno ulteriormente. Ecco perché, seppur con dodici mesi di ritardo, il matrimonio tra l'ex capocannoniere di Serie B ed il Genoa questa volta potrebbe davvero concretizzarsi.Occhio però a Gian Piero Gasperini. Secondo Repubblica,giudicato molto positivamente dal tecnico di Grugliasco. Il club orobico potrebbe chiedere al Milan di inserirlo come parziale contropartita nella trattativa per portare Andrea Conti in rossonero.