La Juventus rischia di rimpiangere il mancato acquisto di Han lo scorso gennaio. I bianconeri hanno trattato a lungo con il Cagliari senza tuttavia trovare un accordo per il cartellino del calciatore. La firma sul rinnovo di contratto con i sardi (fino al 2023) e l’interesse di grandi club esteri come Tottenham e Liverpool non rende infatti semplice il compito della Juventus di portare a Torino il promettente attaccante che ha iniziato la stagione in prestito al Perugia.