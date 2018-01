"In merito alle voci di un litigio con l'agente di Gustavo Gomez, ci tengo a precisare che sono completamente false.”, ha scritto Massimiliano Mirabelli sul suo profilo Twitter ufficiale per commentare la presunta lite tra il ds rossonero e Paraja, agente di Gustavo Gómez. Il difensore è sul mercato, è un esubero alla pari di Gabriel Paletta, Luca Antonelli e José Mauri.. Il centrocampista classe 1998, cercato in questa sessione di mercato da Genoa, Spal e Verona, è stato, neanche in prestito secco. Il Milan vuole valorizzare in casa i propri giocatori, soprattutto se giovani come Locatelli. Non ha ancora segnato gol pesanti come nella scorsa stagione, ma sotto le gestioni di Vincenzo Montella e Rino Gattuso ha collezionato, 5 in Europa League, 2 nei preliminari di Europa League e una in Coppa Italia.con la maglia rossonera per un totale di 897 minuti in campo. Il classe 1998 probabilmente a inizio anno si aspettava un maggiore minutaggio, ma la fiducia di Gattuso è totale., infatti, l’allenatore del Milan l’ha schierato dall’inizio: nel derby di Coppa Italia contro l’Inter ha giocato 73’ prima di essere sostituito.- Un segnale importante da parte di Gattuso, che nutre grande stime nei confronti del centrocampista. Ma: l’allenatore rossonero ha bisogno di lui nel ruolo di mezzala. Con il recupero completo di Lucas Biglia e un ritrovato Riccardo Montolivo, il Milan davanti alla difesa è più che coperto.ora che Calhanoglu è definitivamente migrato sulla linea degli attaccanti. Per questo Locatelli nei piani di Gattuso è una mezzala oggi e lo sarà fino al termine della stagione, perché- E Gattuso lo ha ribadito esplicitamente nella conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida col Cagliari, dove Locatelli è subentrato per gli ultimi 14 minuti del match.Deve rimanere qua, è un '98. Nel derby l'ho fatto giocare titolare, non scordiamoci che è un '98. Per me il derby era una partita dentro fuori e lui è stato titolare. Deve lavorare, arriverà il suo momento.Deve farsi trovare pronto ed è giusto che rimanga qua, è giusto che cresca da noi. Ha tutte le possibilità per giocarsela qua”. Locatelli resta al Milan e per tenersi stretto il rossonero deve giocare da mezzala: il messaggio di Gattuso è stato forte e chiaro.@AleCosattini, il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati su Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com