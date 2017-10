“Cancelo sulla diagonale difensiva deve ancora crescere, poteva sicuramente gestirla meglio - ha dichiarato Luciano Spalletti dopo il derby vinto contro il Milan -. Avevamo preso i due riferimenti esterni con i due uomini di fascia e lui non può lasciar scappare quell'uomo sul secondo palo. So però come funziona all'estero e sulle misure e le distanze difensive c'è ancora da migliorare qualcosa”. Un messaggio forte e chiaro al giocatore portoghese e all’Inter: al momento sarà utilizzato da esterno alto e non da terzino, salvo in rare occasioni o a gara in corso. Cancelo - come ha potuto constatare Spalletti ad Appiano Gentile - è un calciatore molto tecnico, ma anche di gamba, in grado di creare superiorità numerica con i suoi dribbling. È stato acquistato inizialmente allo scopo di offrire all’allenatore nerazzurro una valida alternativa a Danilo D’Ambrosio, ma potrebbe essere un’arma in più per innescare Mauro Icardi dentro l’area di rigore.



DUTTILITÀ - Da esterno alto nel 4-2-3-1, Cancelo ha già giocato ripetutamente a Valencia, lanciato da Cesare Prandelli, che aveva individuato doti spiccatamente offensive del prodotto del settore giovanile del Benfica. Marcelino a Valencia lo avrebbe riproposto da esterno alto e Luciano Spalletti al momento non ha intenzione di spostare D’Ambrosio, che ha dato ampie garanzie in questo avvio di stagione. E quanto spazio può trovare al posto di Antonio Candreva? Dopo il gol siglato con la Nazionale, l’esterno ex Lazio si è ritrovato e nel derby è stato uno dei migliori in campo dei suoi. San Siro gli ha tributato una standing ovation da brividi a fine match, lo stesso Spalletti ne ha elogiato la grande applicazione. Da esterno Candreva è un giocatore ritrovato, ma ad Appiano Gentile - viste le contemporanee assenze di Joao Mario e Marcelo Brozovic - è stato provato anche da trequartista. Per caratteristiche fisiche e tecniche, l’allenatore dell’Inter lo considera una risorsa preziosa per quel ruolo.



SERVE TEMPO - Per imparare i movimenti difensivi di Luciano Spalletti, Joao Cancelo avrà bisogno di tempo. Dalbert se n’è accorto e ha dovuto osservare il derby dalla panchina. Più affidabile Yuto Nagatomo per il derby, da anni in Italia e convincente in questo avvio di stagione. Per Cancelo il percorso sarà analogo: Spalletti vuole plasmarlo da terzino destro, ma per fargli ritrovare la gamba lo schiererà anche (e soprattutto) da esterno alto, al posto di Antonio Candreva. La catechizzazione per portarlo sulla linea dei difensori prosegue, ma al momento il portoghese ex Valencia è un arma per la trequarti. E non è da escludere che a Napoli - viste le assenze sulla trequarti - Candreva possa slittare in posizione centrale e l’ex Valencia agire sulla corsia destra, garantendo sicuramente più copertura rispetto allo stesso Candreva. Cancelo scalda i motori, la stagione entra nel vivo e lui può regalare diverse alternative tattiche all’Inter. "Quando sarà in condizione ci potrà dare una spinta importante, sia giocando più offensivo che difensivo”, parola di Luciano Spalletti.