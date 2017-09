Josè Sosa si è presentato alla stampa nella prima conferenza da giocatore del Trabzonspor: "Credo di aver fatto una scelta difficile lasciando il Milan, ma comunque la più giusta per me e la mia carriera. Ringrazio il presidente del Trabzonspor per la fiducia, ora lavoreremo insieme per vincere. In estate c’è stata un’offerta importante del Besiktas, ma la cosa importante è che adesso sono qua e voglio godermi ogni momento".