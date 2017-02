Pesantissima sconfitta del Genoa sul campo del Pescara nella 25esima giornata di Serie A, un 5-0 senza repliche, che fa male. Una squadra spaesata come i suoi tifosi, che hanno abbandonato lo stadio Adriatico prima della fine del primo tempo.



LE ALTERNATIVE - E ora Ivan Juric rischia l'esonero: a pagare per la crisi di risultati e prestazioni del Genoa potrebbe essere, nelle prossime ore, l'allenatore. Nel frattempo non si è presentato in conferenza stampa, primo segnale di qualcosa di strano: secondo GianlucaDiMarzio.com il presidente dei Grifoni Preziosi sta valutando le candidature di Reja e Stramaccioni.