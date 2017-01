Ennesima trgedia a Napoli dove in un agguato a Soccavo è rimasto vittima Renato Di Giovanni, 21enne con un passato nelle giovanili del Napoli. Il giovane è stato ucciso in un raid in pieno giorno in cui, secondo le prime ricostruzioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, i sicari avrebbero esploso alcuni colpi di arma da fuoco mentre il giovane era a piedi. Di Giovanni, 21 anni appena compiuti il 9 gennaio, era un ex trequartista della Primavera del Napoli che, dopo il passaggio in Serie D e l'allontanamento dal calcio che conta era entrato nel giro dello spaccio di droga. Aveva infatti precedenti per traffico di stupefacenti ed era sottoposto all'obbligo di firma.



IL PASSATO AL NAPOLI - Al Napoli Di Giovanni era arrivato dopo essere cresciuto nella scuola calcio Damiano Promotion. Pochi i lampi con la Primavera allenata da Saurini, come ad esempio il gol all'Apia Leichardt nella Coppa Carnevale del 2014. A fine anno il Napoli decise di svincolarlo perché poco convinto delle sue potenzialità. Dopo l'addio alla società azzurra ha proseguito la sua carriera nell'Arzanese, in Serie D. Anche qui poche presenze e tante scelte sbagliate, fino ai problemi con la legge che, questa mattina, lo hanno portato alla tragica fine.



IL RICORDO DI TUTINO - L'ex compagno di squadra in Primavera, Gennaro Tutino, ha voluto ricordare così Di Giovanni su facebook