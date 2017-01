Coronado rinnova con il Trapani fino al 2019 | Trapani Calcio | Sito Ufficiale https://t.co/KgY97WV40z — Trapani Calcio 1905 (@TrapaniCalcio) 11 gennaio 2017

Ilha comunicato sul proprio sito ufficiale il rinnovo di, centrocampista classe '92, fino al 2019. Ecco il comunicato ufficiale con le parole del giocatore:La Società Trapani Calcio comunica di avere raggiunto l’accordo con il proprio calciatore Igor Coronado per il prolungamento del contratto fino a giugno 2019. Il centrocampista brasiliano veste la maglia granata dall’estate del 2015 e con il Trapani ha disputato finora, tra passata ed attuale stagione, 58 gare (42, tra campionato e Coppa Italia, nella stagione 2015/16, 16, sempre tra campionato e Coppa Italia, nel corso di questa stagione sportiva), realizzando complessivamente 13 gol (8 nel 2015/16, 5, tra campionato e Coppa Italia, nell’attuale stagione). "Non ci ho pensato tanto, sono molto felice di aver rinnovato con il Trapani – ha detto Igor Coronado -. Qui mi sono trovato benissimo sin dall’inizio sia con la società, che con la squadra e in questa splendida città. Sono qui perché credo tantissimo nella salvezza e in questo momento non penso ad altro che a raggiungere quest’obiettivo con la maglia granata. Dobbiamo cominciare sin da subito, da queste prime partite di gennaio, a fare punti. Ci sono ancora tante partite e ancora tanti punti da poter fare. Sarà una battaglia per tutti noi giocatori, per la società, per lo staff e per il mister che ha tanta voglia di lavorare per arrivare a questo traguardo. Cerco ogni giorno di allenarmi al meglio e di lavorare al massimo per centrare una salvezza che avrebbe del miracoloso e che per tutti noi avrebbe un sapore davvero speciale".